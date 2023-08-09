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НовостиОбщество9 августа 2023 13:06

В Самарской области дополнительные средства направят на строительство объектов для детского отдыха

Самарский регион вновь получит федерально софинансирование
Алена ПРОВКИНА
Самарская область вновь получит федеральное софинансирование

Самарская область вновь получит федеральное софинансирование

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области дополнительные средства планируют направить на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Регион получит федеральное софинансирование.

По информации правительства пресс-службы Самарской области, средства направят на создание трех жилых быстровозводимых корпусов, каждый из них на 52 места. Их разместят на базе детского лагеря «Солнечный берег» в Безенчукском районе. В регионе продолжают уделять большое внимание организации детского отдыха.

Напомним, пилотный проект по возведению нового корпуса в детском центре «Авангард Самара» реализовали за 2,5 месяца. После проведения работ вместительность центра выросла до 226 мест в смену.