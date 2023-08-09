В Самарской области дополнительные средства направят на строительство объектов для детского отдыха

Самарская область вновь получит федеральное софинансирование Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области дополнительные средства планируют направить на развитие инфраструктуры для детского отдыха. Регион получит федеральное софинансирование.

По информации правительства пресс-службы Самарской области, средства направят на создание трех жилых быстровозводимых корпусов, каждый из них на 52 места. Их разместят на базе детского лагеря «Солнечный берег» в Безенчукском районе. В регионе продолжают уделять большое внимание организации детского отдыха.

Напомним, пилотный проект по возведению нового корпуса в детском центре «Авангард Самара» реализовали за 2,5 месяца. После проведения работ вместительность центра выросла до 226 мест в смену.