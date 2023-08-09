В Самаре назвали три улицы с самыми серьезными пробками

Часто серьезные заторы образуются на дорогах-поперечниках между Московским шоссе и Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Улицы Самары нередко сковывают серьезные пробки. Чаще всего от них страдают Московское шоссе и улица Ново-Садовая. Однако самыми проблемными считаются три дороги-поперечника между двумя главными магистралями города. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов.

— Самые проблемные — улицы Советской Армии и Ново-Вокзальная. Также проблемный участок — проспект Кирова от Заводского до Московского шоссе. Существующая ширина проезжей части указанных улиц недостаточна для сегодняшних транспортных потоков, — поделился Юрий Некрасов.

Именно на этих улицах жителям города приходится долгое время стоять в часы пик. Как пишет 63.ру, число машин, проезжающих по ним, может почти вдвое превышать запланированное количество.

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