Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 13:31

Под Самарой минометчики уничтожили позиции условного противника

Учения прошли на Рощинском полигоне
Анастасия ФИЛАТОВА
В практических занятиях приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники

В практических занятиях приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники

Фото: скриншот видео

В Самарской области военные провели очередные учения. На этот раз в них приняли участие минометные подразделения Центрального военного округа. Им предстояло найти и обезвредить позиции условного противника.

Практические занятия прошли на Рощинском полигоне. Сначала в ход пошли беспилотники. Они провели воздушную разведку и нашли позиции артиллерийский систем противника. Данные передали на командный пункт батарей. После чего минометчики нанесли залпы по целям и уничтожили их.

В учениях приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники. Они успешно справились со всеми поставленными задачами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал