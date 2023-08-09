Под Самарой минометчики уничтожили позиции условного противника

В практических занятиях приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники Фото: скриншот видео

В Самарской области военные провели очередные учения. На этот раз в них приняли участие минометные подразделения Центрального военного округа. Им предстояло найти и обезвредить позиции условного противника.

Практические занятия прошли на Рощинском полигоне. Сначала в ход пошли беспилотники. Они провели воздушную разведку и нашли позиции артиллерийский систем противника. Данные передали на командный пункт батарей. После чего минометчики нанесли залпы по целям и уничтожили их.

В учениях приняли участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц техники. Они успешно справились со всеми поставленными задачами.

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