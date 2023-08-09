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НовостиОбщество9 августа 2023 13:48

В Самарской области промышленный комплекс показал устойчивость к глобальным вызовам

Дмитрий Богданов сообщил о росте промышленного производства в регионе
Алена ПРОВКИНА
Стало известно о росте промышленного производства.

Стало известно о росте промышленного производства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о росте промышленного производства. Восстановительные тенденции отмечают в добыче полезных ископаемых и обрабатывающем секторе.

- В январе-июне 2023 года объем промышленного производства в сопоставимых ценах вырос на 8,3% к аналогичному периоду прошлого года, что значительно выше, чем в среднем по России – 2,6%, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ситуацию улучшает решение проблем в автомобилестроении (прирост составил 56,1%). Также устойчивый рост отмечают в производстве машин и оборудования, электрооборудования, готовых металлических изделий, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, а также нефтепродуктов и пищевых продуктов.