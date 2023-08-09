«Крылья Советов» показали стартовый состав на игру Кубка России против «Зенита»

«Крылья» сыграют с «Зенитом» дома, на «Солидарность Самара Арене». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» показали стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка России против «Зенита». Игра пройдет сегодня, 9 августа 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена».

- Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко и Денис Якуба пропустят матч из-за повреждений, - уточнили в пресс-службе «КС».

С первых минут у «Крыльев» на поле выйдут Ломаев, Рассказов, Барач, Солдатенков (капитан), Бейл, Иванисеня, Витюгов, Шитов, Гарре, Рахманович и Карпицкий. В запасе остались Фролов, Овсянников, Евгеньев, Гапонов, Костанца, Лысов, Гошков, Ежов, Бабкин, Бобер, Салтыков и Хубулов.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по самарскому времени (18:30 по московскому).