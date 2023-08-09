В Самарской области ожидается осеннее похолодание

В регионе ожидается похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о похолодании. Температура воздуха в регионе может упасть до +13 градусов.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», на этой неделе самарцев ждет «осеннее» похолодание. Температура воздуха опуститься в ночное время. При этом, днем по-прежнему столбик термометра укажет на 30-градусную жару. Похолодание ожидается в ночь с 9 на 10 августа. Северо-восточный ветер будет деть со скоростью 5-10 метров в секунду.

11 августа синоптики прогнозируют аналогичную погоду. Осадков не ожидается.