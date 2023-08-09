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НовостиПроисшествия9 августа 2023 14:58

В Самаре перевернутый автомобиль вызвал проблемы на дороге

Самарцы рассказали о парализованном движении из-за аварии
Алена ПРОВКИНА
Авария произошла на перекрестке. Фото: "Подслушано Самара"

Авария произошла на перекрестке. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре днем в среду, 9 августа 2023 года, стало известно о серьезном ДТП рядом с площадью Кирова. Из-за столкновения одна из легковушек перевернулась на крышу.

Авария произошла на перекрестке проспекта Кирова и улицы Физкультурной. 33-летняя женщина была за рулем автомобиля «Toyota RAV4». Автолюбительница не пропустила «Skoda», из-за чего произошло столкновение, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. На момент аварии жители сообщили о парализованном движении.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. По предварительным данным, пострадал один человек. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.