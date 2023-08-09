«Единая Россия» собрала для 55 тысяч детей школьные наборы

Ребятам вручили подарки к 1 сентября

«Единая Россия» реализовала акцию «Собери ребенка в школу». 55 тысяч ребят по всей стране получили рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября.

Представители партии организовали более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране. Рюкзаки вручили детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов. Выдачу школьных наборов организовали в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. Всего планируют обеспечить школьными принадлежностями около 200 тысяч детей.

В штабах общественной поддержки организовывают мероприятия для детей и выдают подарки к началу учебного года. Там же жители могут оставить заявку на оказание адресной поддержки. В Самарской области представители партии обеспечили школьными принадлежностями более тысячи ребят.