Губернатор Самарской области встретил свой день рождения в зоне СВО

Глава региона встретился с военнослужащими. Фото: предоставлены пресс-службой правительства СО.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил свой день рождения в зоне специальной военной операции. Глава региона провел свой праздник с бойцами.

Дмитрий Азаров передал гуманитарный груз подразделениям, в которых служат жители региона. Губернатор привез воду, амуницию, средства гигиены и снаряжения по запросам командования.

- Сегодня работаю в зоне СВО, приехал к своим боевым товарищам,- отметил Глава региона на своей странице в социальных сетях.

Во время поездки глава региона пообщался с бойцами, выслушал предложения, а также вопросы личного характера по оказанию дополнительной помощь семьям военнослужащих. Губернатор отметил, что день рождения не стал помехой, ведь сейчас одна из главных задач – помочь защитникам Родины.