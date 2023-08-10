Двое человек погибли в массовом ДТП с участием бензовоза в Самарской области

Авария произошла вечером 9 августа Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились подробности страшного ДТП, которое произошло на трассе М-5 в Самарской области. В Красноярском районе столкнулись четыре автомобиля, в том числе бензовоз. После столкновения машины вспыхнули. В результате погибли двое человек.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, все случилось 9 августа в 19:20 на 1026,9 км трассы. 47-летний водитель Volvo направлялся в сторону Самары и вылетел на встречку, преодолев железное ограждение. Там он столкнулся сразу с двумя авто: Toyota Land Cruiser 200 под управлением 39-летнего водителя и Renault Sandero под управлением 43-летнего водителя. После этого легковушки вспыхнули, а грузовик отлетел в Kia Rio, за рулем которого был 51-летний мужчина.

– Водитель Volvo был госпитализирован с места ДТП. Водитель и 37-летний пассажир Renault Sandero скончались до приезда медиков. Оба погибших – системные администраторы одного из самарских ООО, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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