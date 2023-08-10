Самарский терапевт напомнил, как распознать давление, когда оно не чувствуется

Для оценки своего состояния надо три дня измерять артериальное давление в спокойной обстановке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков рассказал, может ли человек не знать, что у него повышено давление, а также о симптомах и причинах повышения артериального давления.

— Часто бывают ситуации, когда люди не подозревают, что у них повышено артериальное давление. В результате могут возникнуть серьезные осложнения в виде инфарктов и инсультов, — сказал специалист.

Насторожить должны повышенная утомляемость, головные боли различной интенсивности до сильно давящих, боли в сердце, нарушение ритма сердца, появление одышки при ходьбе. При обнаружении чего-то из этого, сначала рекомендуется измерить артериальное давление.

Напомним, верхняя граница артериального давления в норме не должно превышать 140 на 90 мм рт. ст., а нижняя — 90 и 60 мм рт. ст. Для оценки своего состояния надо три дня измерять артериальное давление в спокойной обстановке и фиксировать показания.

В группу риска по повышению артериального давления входят люди с лишним весом и ведущие малоподвижный образ жизни. Врачи советуют увеличить физическую активность, контролировать массу тела, правильно питаться, полностью отказаться от алкоголя и курения. Провоцировать повышение давления могут также заболевания почек, головного мозга, щитовидной железы, сахарный диабет.

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