Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием бензовоза под Самарой

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на трассе М-5 9 августа 2023 года. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, погибли двое человек.

– Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, участниками аварии стали грузовой Volvo и три легковых авто: Toyota Land Cruiser 200, Renault Sandero и Kia Rio. По предварительным данным, водитель Volvo выехал на встречку, где столкнулся с Toyota и Renault. После этого легковушки вспыхнули, а грузовик отлетел в Kia Rio.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Renault, водитель Volvo в больнице.