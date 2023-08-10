Жителя Самарской области задержали, когда он прятал в кустах наркотики

Мужчина приобрел наркотики через интернет и хотел делать «тайники-закладки» на территории города. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти возле подъезда многоквартирного дома на улице Гидротехнической мужчина прятал в кустах наркотики. Его увидели и задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

— Увидев полицейских, мужчина попытался убежать. Однако после непродолжительной погони молодого человека с полимерным пакетом в руках поймали. У него нашли сверток с белым порошкообразным веществом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим, его общая масса превысила восемь грамм. Это относится к крупному размеру. По словам мужчины, он приобрел наркотики через интернет и хотел делать «тайники-закладки» на территории города.

По данным полицейских, 32-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает канал поставки запрещенного вещества на территорию области.

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