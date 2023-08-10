В Самарской области женщина попалась на кражах сливочного масла из магазинов

Женщина неоднократно воровала продукты из магазинов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

25-летняя жительница Самарской области попалась на серии краж из супермаркетов. Похищенные продукты она продавала. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Преступления были совершены в нескольких торговых точках Самары. Последний инцидент произошел в августе – представитель сетевого магазина при проведении ревизии обнаружил недостачу товара. На записях с камер оперативники увидели преступницу – она воровала сливочное масло. Оказалось, что женщина уже знакома сотруднику магазина. Ее неоднократно ловили на кражах.

Подозреваемой оказалась 25-летняя жительница Новокуйбышевска. Выяснилось, что женщины ворует из магазинов продукты, которые после продает прохожим, а деньги тратит на запрещенные вещества. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего

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