В Самарской области женщина попалась на кражах сливочного масла из магазинов

Женщина неоднократно воровала продукты из магазинов
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
25-летняя жительница Самарской области попалась на серии краж из супермаркетов. Похищенные продукты она продавала. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.
Преступления были совершены в нескольких торговых точках Самары. Последний инцидент произошел в августе – представитель сетевого магазина при проведении ревизии обнаружил недостачу товара. На записях с камер оперативники увидели преступницу – она воровала сливочное масло. Оказалось, что женщина уже знакома сотруднику магазина. Ее неоднократно ловили на кражах.
Подозреваемой оказалась 25-летняя жительница Новокуйбышевска. Выяснилось, что женщины ворует из магазинов продукты, которые после продает прохожим, а деньги тратит на запрещенные вещества. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.