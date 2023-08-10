В поселке Самарской области задержали объявленную в федеральный розыск сызранку

Чтобы женщина больше не уклонилась от участия в судебных заседаниях по уголовному делу, ее заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области задержали 40-летнюю женщину, которая украла более 33 тысяч рублей с банковской карты и была объявлена судом в федеральный розыск.

— Женщина скрывалась от органов правосудия. Она не пришла на судебные заседания, а по месту прописки и месту жительства не появлялась, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Суд заочно изменил ей меру пресечения на заключение под стражу. Ориентировка с приметами женщины была направлена в региональные отделения полиции и организации правоохранительной направленности.

Полицейские опросили жителей города и области, с которыми общалась женщина, осмотрели места ее возможного нахождения и в итоге нашли в районе поселка Новокашпирский. Там она жила у своего знакомого.

В настоящее время, чтобы женщина больше не уклонилась от участия в судебных заседаниях по уголовному делу, 40-летнюю сызранку заключили под стражу.

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