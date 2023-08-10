В Самарской области мошенник оставил пенсионерку без 544 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Еще одна жительница Самарской области стала жертвой мошенников. На этот раз на их уловку попалась пенсионерка из Похвистневского района. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.
85-летней старушке позвонил неизвестный, который представился следователем. Он сообщил неприятную новость: ее внучка якобы попала в ДТП с пострадавшими. Мужчина предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать «кому следует» нужную сумму. Взволнованная бабушка согласилась.
– Она вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине свыше 544 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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