300 ребят из Снежного ДНР отдохнули в Самарской области в 2023 году

Юные гости пробудут в регионе 21 день. Фото: Минсоцдемографии Самарской области

В Самарскую область прибыла 4 смена юных жителей города Снежное ДНР. 150 ребят приехали в регион, чтобы весело и интересно провести летние каникулы. Об этом сообщили в министерстве социальной и демографической политики региона.

– Ребята будут отдыхать в одном лагерей, расположенных в экологически чистом районе, в сосновом бору на берегу реки Кондурча. Туда их доставят на комфортабельных автобусах. Юные гости пробудут у нас 21 день, – информируют в ведомстве.

Ребят ждет насыщенная программа: они прогуляются по самарской набережной, посетят музей «Самара Космическая», познакомятся с достопримечательностями региона.

Всего в текущем году в регионе отдохнули 300 юных жителей Снежного в возрасте от 8 до 16 лет и 50 школьников из Сватово ЛНР.

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