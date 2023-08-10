Из-за жары ускоряются физиологические процессы ос, поэтому у них появляется больше детенышей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом 2023 года жители Самары жалуются на огромное количество надоедливых насекомых, а именно ос. Ученый-энтомолог, доцент кафедры биологии, экологии и методов обучения СГСПУ Сергей Павлов рассказал о причинах нашествия.

В первую очередь, это связано с особенностями погоды. По словам Павлова, теплый апрель рано разбудил насекомых и растения, но последующие холода привели к гибели многих плодовых и ягодных культур, которыми питаются осы.

А вот насекомых меньше не стало, и они начали испытывать нехватку пищи. Поэтому осы направились в человеческие дома и компании на природе, где мясо, сладкие фрукты и ягоды.

Также специалист отмечает, что у ос переменная температура тела. То есть чем больше градус окружающей среды, тем больше собственная температура осы и ее метаболизм с аппетитом. Помимо этого, из-за жары ускоряются и другие физиологические процессы ос, поэтому у них появляется больше детенышей.

Энтомолог отмечает, что при виде осы не нужно паниковать и размахивать руками. Также стоит быть аккуратнее и случайно не выпить напиток с осой, так как наибольшую опасность представляет укус в слизистую. А избавиться от назойливого соседства ос лучше всего с приходом темноты.

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