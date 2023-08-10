В Тольятти 8-летний велосипедист попал под колеса «Тойоты»

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 9 августа 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Ребенок угодил под колеса иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Автограда.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:00 в жилой зоне в районе дома № 12 по улице Карбышева. 8-летний мальчик пересекал проезжую часть по линии тротуара на велосипеде. В этот момент его сбил 52-летний водитель «Тойота Королла».

– В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку понадобилась медицинская помощь, – уточняют в ГИБДД Тольятти.

Сотрудники полиции напоминают, что велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам и переезжать с тротуара на тротуар не спешившись. Они должны слезть с велосипеда и перейти дорогу пешком.

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