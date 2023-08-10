Самарцы могут выбрать победителя конкурса «Лучший дом. Лучший двор»

Конкурс стартовал 10 июля 2023 года. Фото: "Единая Россия" Самарская область

В Самарской области началось голосование за номинантов конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Он стартовал 10 июля 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

– Заявки принимаются по номинациям: «Самый энергоэффективный дом», «Самый дружный дом», «Лучший дом», «Лучший подъезд» до 10 октября, но уже сейчас можно зайти на сайт и проголосовать за наших земляков, – информирует «ЕР».

Народное голосование продлится по 10 ноября 2023 года. Победителей определят до 20 декабря. Параллельно жюри конкурса определит лучший регион по участию в конкурсе в федеральном округе.