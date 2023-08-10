В Самаре на Mega Urban Fest выступят рэперы и дрифт-пилоты

Гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа / Фото: vk.com/mega_samara

В субботу, 12 августа 2023 года, в Самаре пройдет Mega Urban Fest – фестиваль музыки, танцев, стрит-арта и экстремального спорта. Он состоится на площадке перед ТРК «Мега» на 24 км Московского шоссе. Начало – в 12:00.

Хедлайнер фестиваля – рэпер ST (Александр Степанов). Он выступит на главной сцене. Также там выступят самарские артисты Darom Dabro x Местный. В этой же зоне запланированы рэп-концерт, DJ-сеты, активности и розыгрыши.

На малой сцене с 14:00 до 15:00 запланирован мастер-класс по уличным танцам, с 15:00 до 19:00 – танцевальные баттлы. С 12:00 до 18:00 будет работать зона дрифта, где гостей ждут шоу-программа от лучших пилотов чемпионата DRIFT THAT и возможность прокатиться в дрифт-такси.

С 12:00 до 16:00 состоятся соревнования для художников за звание лучшей картины и открытый мастер-класс с арт-художниками. Также в рамках фестиваля будут работать спортивные площадки, где все желающие могут поучаствовать в различных тренировках. С 13:00 до 16:00 – чемпионат по мини-футболу. Кроме того, у ТРК «Мега» расположатся маркет и фудкорт.

Напомним, в день проведения фестиваля автобусы № 67 не будут останавливаться около торгового центра.

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