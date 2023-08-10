В Самарской области организацию оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение пожарной безопасности

Судебные приставы возбудили 14 исполнительных производств.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Красноармейском районе Самарской области муниципальная организация задолжала по административным штрафам более 2 миллионов рублей. Задолженность была погашена только после ограничительных мер к учреждению и его имуществу.
— Плановые проверки проходили регулярно практически во всех зданиях. В ходе них были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Здания эксплуатируются и отданы руководством под образовательные учреждения, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Организацию привлекли к административной ответственности и обязали руководство оплатить административный штраф. Судебные приставы возбудили 14 исполнительных производств. Однако учреждение проигнорировало требование.
Тогда судебные приставы вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего учреждению. После этого руководство сразу оплатило всю задолженность.
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