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НовостиОбщество10 августа 2023 6:55

В Самарской области организацию оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение пожарной безопасности

Учреждение региона погасило задолженность по штрафам только после ограничительных мер
Ирина СИНЕГУБОВА
Судебные приставы возбудили 14 исполнительных производств.

Судебные приставы возбудили 14 исполнительных производств.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноармейском районе Самарской области муниципальная организация задолжала по административным штрафам более 2 миллионов рублей. Задолженность была погашена только после ограничительных мер к учреждению и его имуществу.

— Плановые проверки проходили регулярно практически во всех зданиях. В ходе них были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Здания эксплуатируются и отданы руководством под образовательные учреждения, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Организацию привлекли к административной ответственности и обязали руководство оплатить административный штраф. Судебные приставы возбудили 14 исполнительных производств. Однако учреждение проигнорировало требование.

Тогда судебные приставы вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего учреждению. После этого руководство сразу оплатило всю задолженность.

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