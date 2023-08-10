В Тольятти семь дорог протяженностью более 13 км сдали раньше на два месяца

Дорогу на улице Макарова приняли в эксплуатацию без недочетов. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти завершился ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году подрядчик отремонтировал семь дорожных участков протяженностью более 13 километров почти на два месяца.

Приемка работ уже прошла на улицах Цеховой, Макарова и Жилина. Вопросы вызвала временная разметка на ул. Цеховой, подрядчик обещал ее убрать до конца недели. Дорогу на улице Макарова приняли в эксплуатацию без недочетов. А на ул. Жилина остались незаделанными керны и нет секции ограждения у пандусов около дома № 13а.

Подрядчик приведет съезды в надлежащее состояние, хотя эти работы не входят в контракт. До конца недели дорожное полотно и пешеходные дорожки на участках должны восстановить. Напомним, в городе отремонтировали также участки на улицах Революционной, Жукова и Новозаводской.

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