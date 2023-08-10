В Самарский университет в 2023 году зачислили более 2 тысяч человек

На бакалавриат и специалитет в новом учебном году зачислено 2 258 человек / Фото: Самарский университет

В Самаре приемная кампания-2023 подходит к своему финалу. Университеты начали публиковать списки зачисленных. Пока только на бюджетную форму обучения на бакалавриат и специалитет. В этому году Самарский университет им. Королева пополнил свои ряды 2 258 абитуриентами. Почти четверть первокурсников приедут получать высшее образование из других регионов страны.

– У 463 молодых людей – аттестаты с отличием, еще 63 человека закончили с отличием колледжи и техникумы. 128 человек – гордые обладатели одного ЕГЭ с результатом 100 баллов. Еще 32 человека получили 100 баллов за участие в олимпиадах. Шестеро написали на 100 баллов ЕГЭ по двум предметам. 9 человек – это победители и призеры олимпиад. Один из них – призер всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, – отметил ректор вуза Владимир Богатырев.

Наибольшие средние баллы зафиксированы в следующих сферах: в IT, в правоведении, в инженерных, естественных и социально-гуманитарных науках.

Также в Самарском университете им. Королева приняли более 2,5 тысяч заявлений в магистратуру. Прием оригиналов документов от магистрантов, поступающих по основному этапу, продлится до 17 августа (по приоритетному – до 16 августа).

Прием документов от абитуриентов на контрактную форму обучения завершится чуть позже: на бакалавриат 19 августа, в магистратуру 21 августа включительно.

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