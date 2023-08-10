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НовостиПроисшествия10 августа 2023 8:01

В Самарской области сельчанин вырастил 1,5 тысячи наркотических кустов

Житель региона вырастил на своем участке культивируемые наркосодержащие растения
Ирина СИНЕГУБОВА
Житель села утверждает, что не планировал сбывать наркотические растения.

Житель села утверждает, что не планировал сбывать наркотические растения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области местный житель вырастил более 1500 корней культивируемых наркосодержащих растений. По словам мужчины, они предназначались для собственного употребления.

— 60-летний безработный сельчанин добровольно пустил полицейский для обследования приусадебного участка. Там был обнаружен очаг произрастания кустов растений, похожих на мак и коноплю, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина ранее был судим за угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища. Житель села утверждает, что не планировал сбывать наркотические растения. Данную версию сейчас проверяют полицейские.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование все еще продолжается.

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