В Самарской области сельчанин вырастил 1,5 тысячи наркотических кустов

Житель села утверждает, что не планировал сбывать наркотические растения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области местный житель вырастил более 1500 корней культивируемых наркосодержащих растений. По словам мужчины, они предназначались для собственного употребления.

— 60-летний безработный сельчанин добровольно пустил полицейский для обследования приусадебного участка. Там был обнаружен очаг произрастания кустов растений, похожих на мак и коноплю, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина ранее был судим за угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища. Житель села утверждает, что не планировал сбывать наркотические растения. Данную версию сейчас проверяют полицейские.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование все еще продолжается.

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