Водитель Hyundai сбил двух подростков на пешеходном переходе в Самаре

Установить причины произошедшего предстоит сотрудникам полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре вечером в среду, 9 августа 2023 года. В Кировском районе водитель иномарки сбил двух пешеходов. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 19:30 на улице Ставропольской. 46-летний водитель Hyundai Solaris поворачивал направо в районе дома 189А и сбил 17-летнюю девушку и 18-летнего парня. Они в этот момент переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеходы получили повреждения. Девушку отправили в больницу, парню назначили амбулаторное лечение. Установить причины произошедшего предстоит сотрудникам полиции.

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