Власти Самары одобрили строительство высоток на ул. Буянова

Ранее застройщик представил проект 10-этажного трехсекционного дома / Фото: ООО "СЗ "Династия-2"

Администрация Самары согласовала застройку участка возле Губернского рынка. Она дала добро компании Анатолия Давидюка – ООО «СЗ «Династия-2» – на возведение там высоток. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

- Предоставить СЗ «Династия-2» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5 131 кв. м на улице Буянова в Ленинском районе под многоэтажную жилую застройку, - говорится в документе.

Напомним, компания Анатолия Давидюка уже давно добивалась разрешения на строительство высоток на этой территории. В прошлом году она представила проект 10-этажного трехсекционного дома. Его планируется возвести на пересечении улиц Буянова и Ульяновской. Однако ни горожане, ни члены комиссии по подготовке проекта правил застройки и землепользования не одобрили задумку. В 2023 году проект вынесли на повторные публичные слушания. В этот раз он был поддержан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.