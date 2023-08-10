Житель Самары создал угрозу безопасности центра обработки данных РКЦ «Прогресс»

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно и испытательному сроку 7 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары создал угрозу информационной безопасности РКЦ «Прогресс», который является значимым объектом критической информационной инфраструктуры РФ. УФСБ по Самарской области пресекли противоправную деятельность 35-летнего мужчины.

— Самарец оказался причастен к неправомерному воздействию на центр обработки данных. Он подключил на оборонном предприятии свое рабочее место из закрытого сегмента к интернету, нарушив правила, — сообщили в УФСБ по региону.

Таким образом работник поставил под угрозу безопасность центра обработки данных предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кировский районный суд Самары признал самарца виновным.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно и испытательному сроку 7 месяцев. Отмечается, что ему не ограничили право заниматься определенной деятельностью. После рассмотрения апелляционной жалобы Самарский областной суд оставил срок осуждения без изменения.

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