Каждый третий житель Самарской области увеличил расходы на борьбу со стрессом

Чаще всего на помощь самарцам в борьбе со стрессом приходят сон, еда, кофе, разговоры с родными и спорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растут расходы на психологов и борьбу со стрессом. Почти 31% жителей региона по сравнению с 2022 годом стал больше тратить на психологов, терапию и другие способы восстановления после стрессовых ситуаций. Таковы данные исследования, которое провели аналитики hh.ru совместно с экспертами психологической платформы Alter.

Сильнее всего выросли расходы на спокойную жизнь у работников из маркетинговой сферы (52% опрошенных заявили об увеличении затрат), у кадровых и HR-специалистов (48%), а также у работников сферы стратегии и консалтинга (44%). Повезло 10% опрошенных. Они сообщили, что пока не подвергались стрессу в этом году. Работодатели слабо помогают своим сотрудникам в этом вопросе. Почти 89% опрошенных респондентов признались, что их руководство не оказывает им психологическую поддержку.

Чаще всего на помощь самарцам в борьбе со стрессом приходят сон, еда, кофе, разговоры с родными и спорт. Среди вариантов ответа «Другое» респонденты назвали домашних животных, видеоигры, активный отдых на природе, хобби и аудиокниги.

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