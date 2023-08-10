В Самарской области водитель на «семерке» сбил 8-летнего мальчика

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 9 августа 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Мальчика сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Все случилось в 16:35 в Сызрани, в районе дома № 4 по улице Победы. 59-летний водитель на вазовской «семерке» сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, аналогичное ДТП произошло в этот день в Тольятти. Там водитель сбил 8-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.