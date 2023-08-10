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НовостиПроисшествия10 августа 2023 8:46

В Самарской области водитель на «семерке» сбил 8-летнего мальчика

8-летний ребенок-пешеход пострадал в ДТП с отечественным авто в Сызрани
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшему назначили амбулаторное лечение

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 9 августа 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Мальчика сбили на пешеходном переходе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Все случилось в 16:35 в Сызрани, в районе дома № 4 по улице Победы. 59-летний водитель на вазовской «семерке» сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, аналогичное ДТП произошло в этот день в Тольятти. Там водитель сбил 8-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.