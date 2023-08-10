Суд отправил под арест подозреваемого в госизмене жителя Самарской области

Подозреваемого в госизмене самарца задержали сотрудники ФСБ в июле 2023 года Фото: УФСБ по Самарской области

В Самаре избрали меру пресечения мужчине, которого задержали по подозрению в государственной измене. Самарский районный суд отправил его под арест на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, самарца задержали в июле 2023 года. Мужчину заподозрили в сборе и передаче сведений, которые могли использовать против Вооруженных сил РФ. Установлено, что житель региона по заданию спецслужб Украины фотографировал эшелоны с военной техникой, а затем отправлял снимки через мессенджер. Также он рассказывал, где проводилась съемка, и называл количество техники.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». На время следствия он будет находиться в СИЗО. Сейчас силовики продолжают устанавливать все детали преступной деятельности подозреваемого.

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