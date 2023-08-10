СТС снимает в Самаре комедийный сериал Запашного про цирк «Сальто-Морале»

Актеров учили взаимодействовать с животными. Фото: пресс-служба телеканала СТС

Канал СТС снимает 17-серийную комедию «Сальто-Мортале», одним из продюсеров которой стал легендарный дрессировщик Эдгард Запашный. Часть съемок команда провела в Самаре в Студенческом переулке.

Стало известно, в чем заключается сюжет сериала. Детдомовца Тимофея, бабника Севу и неженку Валика отправляют в цирк на исправительные работы. Парни отправятся на поиски сбежавшего слона, будут летать под куполом, убегать от тигра с медведем и многое другое.

— Перед стартом проекта Эдгард Запашный организовал для съемочной группы экскурсию в Большом Московском цирке, где снимут сцены из финальной серии. Актеров учили взаимодействовать с животными, — сообщили в пресс-службе СТС.

Напомним, схемки в Самаре прошли 27 июля 2023 года. Эпизод в Ленинском районе называется «По следам слона».

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