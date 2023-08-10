Мошенники начали создавать приложения для «проверки» смартфонов на прочность

Россиян призывают быть бдительнее и не доверять "специалистам", которые предлагают установить подозрительное приложение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят людям, представляются специалистами техподдержки и предлагают установить «официальное» приложение банка для проверки смартфона и поиска уязвимостей.

Отличие этой схемы от других – злоумышленники начали сами разрабатывать подобные программы. После установки такого приложения аферисты получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка. Мошенники используют звонки через мессенджеры, поскольку они бесплатны, их можно автоматизировать для массированных атак, а также есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип.

- Ежемесячно наши клиенты получают в среднем около полумиллиона звонков от мошенников и сообщают о них в банк. Это позволяет нам оперативно фиксировать изменения в схемах и предупреждать об этом клиентов. В основном звонки совершаются через мессенджеры, сегодня таким образом проходит каждый пятый вызов, - рассказал начальник отдела качества процессов цифровых каналов департамента цифрового бизнеса ВТБ Дмитрий Романов.

В банке отмечают, что реальные сотрудники никогда не просят установить на смартфон какие-либо дополнительные приложения для проверки устройства. Россиян призывают быть бдительнее и не устанавливать подозрительные сервисы на телефон.

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