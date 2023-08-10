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НовостиОбщество10 августа 2023 9:15

В Самарской области ужасная жара прогрела Волгу до аномальных значений

Температура воды у берегов Самары и Тольятти превысила норму в начале августа 2023
Анастасия ПИГИНА
В последний месяц лета температура воды в Волге в Самарской области превысила 20 градусов

В последний месяц лета температура воды в Волге в Самарской области превысила 20 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна температура воды в Волге в Самарской области за первую декаду августа 2023 года. У берегов Тольятти и Самары вода прогрелась так сильно, что превысила привычную норму. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По состоянию на 10 августа 2023 года, у берегов Самары температура воды составляет +21,6 градуса, что на 0,6 выше среднемноголетних показаний. В районе Автограда температура воды на Куйбышевском водохранилище еще выше. Она достигает +23,2 градуса и превышает норму на 0,9.

Напомним, жара пока не собирается покидать Самарскую область. Это связано с антициклоном у Кольского полуострова. Температура воздуха днем останется в пределах +28 ...+33, однако ночи постепенно станут прохладнее – около +13…+18 градусов.

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