Дмитрий Азаров снова передал самарским бойцам дополнительную технику в зоне СВО

Традиционно губернатор пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения и личные вопросы. Фото: правительство Самарской области

В свой день рождения, 9 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров снова лично встретился с земляками в зоне спецоперации и передал воинским подразделениям гуманитарный груз и спецтехнику.

— Этот день решил использовать для того, чтобы доехать в родную 2-ю армию. С командующим 8-й армии мы обсудили вопросы лечения и долечивания, реабилитации, финансового обеспечения. Готов их отрабатывать, потому что понимаю, что главные люди сегодня для всех нас – это вы, — сказал бойцам глава региона.

В этот раз гуманитарный груз состоял из воды, амуниции, средств гигиены, а также дополнительных спецсредств и снаряжения по запросам командования. Бойцы поблагодарили Дмитрия Азаров за помощь и отметили значимость личных приездов губернатора в зону СВО.

Также во время поездки глава региона вручил землякам награды за мужество при выполнении боевых задач по представлению командования. Традиционно губернатор пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения и личные вопросы по оказанию помощи их семьям. Помимо этого, Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня поддержка бойцов на передовой важна как никогда.

— Решил, что этот день лучше провести здесь. Сердце подсказывает, что это было правильное решение. Спасибо нашим защитникам за то, что мы вместе будем достигать всех поставленных целей и побеждать, — подытожил губернатор.

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