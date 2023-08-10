В Ставропольском районе Самарской области отремонтируют 22 км дороги

Предусмотрено нанесение дорожной разметки термопластиком и ремонт моста через реку Ахтуша. Фото: минтранс Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области отремонтируют участок автодороги Александровка - Сосновый Солонец - Березовый Солонец – Ермаково. Его протяженность составляет 22,3 км.

— Сейчас завершаются работы по фрезерованию и уже началось устройство нижнего слоя покрытия. Его укладывают из асфальтобетонной смеси, содержащей крупнозернистый щебень, — сообщили в минтрансе Самарской области.

Отмечается, что такая смесь позволит сформировать прочный скелет в основании дорожного полотна. Также на участке укрепят обочины, установят барьерное ограждение, заменят автопавильоны на остановках и дорожные знаки.

Помимо этого, предусмотрено нанесение дорожной разметки термопластиком и ремонт моста через реку Ахтуша. Все работы планируется завершить до 1 ноября 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.