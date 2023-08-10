Список мест с самыми дешевыми продуктами составили в Самаре 10 августа

На Безымянском рынке самые низкие цены на пшено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели очередной мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Городская администрация опубликовала список мест, где продаются самые дешевые продукты по данным на 10 августа 2023 года.

Так, в «Ашане» в Советском районе дешево стоят вермишель – 42,47 руб./кг, рыба мороженая – 103,71 руб./кг, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 38,28 руб./кг, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 38,28 руб./кг, чай черный байховый – 200,10 руб./кг, яблоки – 73,97 руб./кг.

На Безымянском рынке самые низкие цены на пшено – 32,8 руб./кг и морковь – 45 руб./кг. На ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского можно выгодно купить баранину (кроме бескостного мяса) – 350 руб./кг, говядину (кроме бескостного мяса) – 200 руб./кг, свинину (кроме бескостного мяса) – 200 руб./к, масло сливочное – 440 руб./кг.

В «Ленте» в Железнодорожном районе дешево стоит рис шлифованный – 68 руб./кг, капуста – 42,89 руб./кг, лук – 38,49 руб./кг, сахар-песок – 55,9 руб./кг. В «Магните» в Куйбышевском районе можно найти самые дешевые масло подсолнечное – 77,77 руб./кг, молоко – 51,13 руб./кг, соль – 8,99 руб./кг.

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