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НовостиОбщество10 августа 2023 10:41

В Самаре сразу несколько парков вышли на финальную стадию работ

Самарцы уже совсем скоро смогут посетить парки «Молодежный», «Воронежские озера» и «Ерик Парк»
Алена ПРОВКИНА
Работы на участках продолжаются. Фото: Елена Лапушкина

Работы на участках продолжаются. Фото: Елена Лапушкина

В Самаре к завершению близятся работы сразу в несколько парках. В городе продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

По информации главы города Елены Лапушкиной, в областной столице обновляют четыре пространства. Второй этап стартовал в парках «Молодежный», «Воронежские озера», «Ерик Парк», а также в сквере «Самарец». Так, специалисты в парке «Молодежный» восстанавливают искусственный водоем и благоустраивают участок со стороны улиц Воронежской. В ближайшее время озеро заполнят водой.

В сквере «Самарец» осталось навести порядок. Совсем скоро жители смогут посещать общественное пространство. Помимо этого, продолжается благоустройство «Ерик Парка», а в парке «Воронежские озера» осталось закончить укладку плитку возле храма, создать зоны отдыха и посадить растения.