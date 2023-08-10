На футболке «Крыльев Советов» создали уникальный рисунок

Стрит-арт художник расписал футболку в собственном неповторимом стиле Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Вчера, 9 августа, музей «Крыльев Советов» стал свидетелем удивительного события. Самарский стрит-арт художник Дмитрий «Пирог» Горшков провел уникальный перформанс. В рамках мероприятия он создал на футболке «Крыльев» потрясающий рисунок. Об этом сообщили представители футбольной команды в социальных сетях.

Художник расписал футболку в собственном неповторимом стиле. Уникальный экспонат оживил и обогатил коллекцию музея. Помимо этого, Дмитрий получил особый подарок от однофамильца из команды – Юрия Горшкова. Футболист вручил игровую майку с автографом. Такой неожиданный подарок очень порадовал художника.

Напомним, что стрит-арт художник Дмитрий Горшков является финалистом фестиваля по ПФО «ФормART». Его проект – мурал с ученым на школе №12 в Самаре – прошел в последний этап конкурса.

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