В Самарской области сохраняется желтый уровень опасности из-за жары

Самарцев призывают быть осторожнее в жару и меньше проводить времени под палящим солнцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жара не собирается давать даже небольшую передышку жителям Самарской области. Знойная погода сохранится в губернии до конца этой недели. С 11 по 13 августа 2023 года в регионе будет стабильно держаться +30…+33. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Из-за жары в Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Жителям и гостям региона в настолько жаркие дни стоит соблюдать ряд правил, чтобы пережить погоду без вреда для здоровья.

ГУ МЧС по Самарской области советует не забывать о головных уборах и пить достаточное количество воды. Получать восхитительный самарский загар стоит в первой половине дня и после шести вечера, когда риск пострадать от палящего солнца минимальный.

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