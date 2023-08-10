Елена Лапушкина поздравила Куйбышевский район Самары с юбилеем

За последние годы район кардинально преобразился. Фото: Елена Лапушкина

В августе 2023 года Куйбышевский район Самары отмечает 80-летний юбилей. Со значимой датой местных жителей поздравила мэр Елена Лапушкина.

– Уважаемые жители Куйбышевского района! Именно вы являетесь инициаторами многих позитивных изменений - от активного участия в экологических акциях по высадке деревьев или субботниках до голосования за благоустройство территорий.От всей души поздравляю вас с юбилеем района, – подчеркнула Елена Лапушкина.

Глава города также отметила позитивные изменения, которые произошли в районе. Там привели в порядок дороги и общественные территории, построили новые школы и детские сады. Большую роль в развитии Куйбышевского района сыграл Фрунзенский мост. Кроме того, на территории района был открыт парк Дружбы народов. А совсем скоро на улице Калининградской откроется бассейн.