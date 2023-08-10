В Самарской области полицейские задержали 15-летнего подростка на вездеходе

Транспортное средство было изъято. Фото: ГИБДД Самарская область

Этим летом полицейские Новокуйбышевска задержали необычного нарушителя правил дорожного движения. Им оказалась 15-летняя девушка. Она каталась за рулем без прав. Подробности сообщили в ГИБДД Самарской области.

Полицейские заметили подростка 30 июня 2023 года, около 20:40. Девушка каталась на снегоболотоходе в поселке Гранный. Инспекторы остановили транспортное средство для проверки и обнаружили водителя без прав.

– Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку, подросток передан родителям, – информирует региональное ГИБДД.

Наказание за поездку дочери понесли родители. По данному факту был составлен протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, по результатам которого был вынесен штраф в размере 500 рублей.

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