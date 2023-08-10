Самарцам рассказали, как избежать осложнений со здоровьем во время жары

Жителям стоит быть аккуратнее во время жары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как избежать осложнений со здоровьем во время жары. Самарцам рекомендуют минимизировать время нахождения на солнце.

По информации министерства здравоохранения региона, с 11:00 до 17:00 самарцам лучше находиться в хорошо вентилируемом помещении. Помимо этого, окна нужно держать закрытыми с занавешенными светлыми шторами, чтобы лучи и нагретый воздух не попадали в комнату. Также специалисты рекомендуют выбирать легкую одежду из натуральных тканей, целесообразно ношение легких головных уборов.

Напомним, в регионе жара не торопиться сдавать позиции. В Самарской области сохранится знойная погода с 11 по 13 августа. Объявлен желтый уровень опасности.