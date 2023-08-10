Пробка из фур образовалась на трассе М-5 под Самарой после ДТП с бензовозом

Примерно в полдень в направлении из Самары в Тольятти перекрывали полосу.
Фото: Ирина СИНЕГУБОВА
В среду, 9 августа, на 1027 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области столкнулись бензовоз Volvo, Renault Sandero и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП произошел сильный взрыв, все три автомобиля оказались в огне. Последствия страшной аварии коснулись автомобилистов и 10 августа.
На данном участке трассы образовалась пробка из фур и других транспортных средств. Как сообщили очевидцы, сгоревшие части бензовоза убирали днем 10 августа. Примерно в полдень в направлении из Самары в Тольятти перекрывали полосу для погрузки на трал при помощи автокрана сгоревшей грузовой машины.
Помимо этого, сразу после ДТП полностью перекрыли движение транспорта со стороны Самары в направлении Тольятти. Движение по трассе восстановили с 00:37. Напомним, в аварии погибли два человека: 43-летний водитель Renault Sandero и его 37-летний пассажир. Оба проживали в Самаре и работали системными администраторами на местном предприятии.
Сгоревшие части бензовоза убирали днем 10 августа.
Фото: Ирина СИНЕГУБОВА
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