В самарском селе за один день произошли сразу три пожара

Пожарным удалось остановить огонь до того, как он добрался до жилых домов / Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В среду, 9 августа 2023 года, в Самарской области из-за жары вновь загорелась сухая трава. В этот раз за один день с небольшим интервалом сразу три возгорания тушили пожарные в селе Большая Глушица. Сильный ветер только увеличивал площадь работ. Об этом сообщило ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

На месте возгорания работали сотрудники пожарно-спасательной части № 132. Для ликвидации всех очагов возгорания было задействовано четыре автоцистерны, два трактора Т-150. Благодаря быстрому реагированию пожарным удалось локализовать огонь прежде, чем он перекинулся на жилой сектор и производственные сооружения.

В результате трех пожаров пострадавших и погибших нет. В настоящий момент причины возгорания устанавливаются. Самарцам напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в жаркую погоду.

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