В Самарской области сформирована команда руководителей образовательного процесса новой формации

Развивать личностный потенциал никогда не поздно, тем более учителям. Ведь как сказал Ушинский, учитель живет, пока он учится. Когда он перестает учиться, в нем умирает учитель. Фото: Архив «КП» Фото: Архив "КП"

Программа, направленная на поддержку развития образования, начала реализовываться в 2020 году, когда министерство образования и науки Самарской области заключило соглашение со Сбером и Благотворительным фондом «Вклад в будущее». Педагоги, участвующие в программе, помогают ребятам из самарских школ и детских садов развивать таланты, творческий потенциал и эмоциональный интеллект. В этом году Самарская область заняла шестое место в России по качеству образования.

- Программа вносит вклад в формирование качественного образовательного процесса, интегрирует самые передовые методики и дает широкий набор инструментов. Основная задача – создать команды руководителей и педагогов новой формации, – отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

В марте 2023 года именно Самара стала площадкой для проведения первого слета представителей «Центров развития личностного потенциала», объединив участников из 17 регионов России.

- Педагоги не только обменялись опытом реализации программы в своих образовательных организациях, но и представили собственные инновационные образовательные идеи, – рассказал Петр Положевец, директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

За время действия соглашения повышение квалификации прошли свыше 1000 педагогов региона. Сегодня они помогают ребятам из самарских школ и детских садов развивать свой творческий потенциал и интеллект. Программа распространена на 71 школу и 4 детских сада.

- Вместе мы закладываем основы будущей успешности и самореализации ребенка. Помогаем нашим школам изменить свою среду и культуру, а педагогам и управленцам системы образования самим личностно развиваться, – отметил министр науки и образования Виктор Акопьян.