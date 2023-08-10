В Самарской области инспекторы провели беседы с водителями на трассе М-5

Инспекторы пообщались с водителями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции города Жигулевск на автодороге М-5 «Урал» провели беседы с водителями. Автолюбители поучаствовали в акции «Отдых в пути».

По информации ГИБДД Самарской области, беседы провели с водителями, собирающимися совершать дальние поездки. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что часто автолюбители могут заснуть за рулем из-за переутомления. Это становится причиной большого количества дорожных происшествий. Инспекторы напомнили, как правильно вести себя в период жары и дали рекомендации автолюбителям контролировать свое состояние.

На стоит управлять автомобилем, если вы устали. Помимо этого, важно останавливаться на отдых на специально оборудованных стоянках. После беседы полицейские вручили водителям бутилированную воду и пожелали счастливого пути.