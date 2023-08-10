Еще 150 ребят из Снежного отдохнут в самарском детском лагере

Для юных гостей из ДНР подготовили насыщенную спортивно-досуговую и экскурсионную программу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области пройдет дополнительная смена для детей из ДНР. Еще 150 ребят из города Снежное отдохнут в одном из летних лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Четвертая делегация детей в возрасте от 8 до 16 лет на днях прибыла на поезде в Самару. Их встретили волонтеры и представители Минсоцдема региона. Последний месяц лета ребята проведут в одном из лагерей, расположенном в сосновом бору на берегу реки Кондурча в Красноярском районе.

Для многих детей такая поездка в лагерь первая в их жизни. Юные гости за 21 день смогут насладиться насыщенной спортивно-досуговой и экскурсионной программой. Ребята прогуляются по живописной самарской набережной и другим знаковым местам областного центра. Конечно, экскурсия по городу не может пройти без посещения музея «Самара Космическая».

Напомним, в первые два летних месяца 2023 года в Самарской области уже успели отдохнуть более 90 тысяч детей. Также в регионе побывали триста ребят из Снежного и пятьдесят из Сватово. Всего в эти летние каникулы в санаториях и лагерях губернии смогут оздоровиться и отдохнуть около 120 тысяч детей.

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