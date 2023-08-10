Роспотребнадзор забраковал шесть пляжей в Самарской области

Проверку не прошли пять пляжей в Самаре и один в Новокуйбышевске, купаться там не стоит Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самарской области шесть пляжей оказались непригодны для купания. Пять из них расположены в Самаре, еще один – в Новокуйбышевске. Эти места отдыха забраковал Роспотребнадзор после очередной проверки, проведенной с 3 по 9 августа 2023 года.

- Пробы воды, отобранные на пляжах в районе первой, второй, четвертой очередей набережной Волги, Загородного парка и спуска на улице Советской Армии, а также на пляже на озере Сакулино-1 в Новокуйбышевске, не соответствуют по микробиологическим показателям, - сообщили в пресс-службе Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты не обнаружили в пробах возбудителей патогенной микрофлоры. Что касается песка на шести пляжах, то его качество соответствует гигиеническим требованиям. Загорать там можно. Роспотребнадзор рекомендует не купаться в этих местах отдыха. В скором времени там должны разместить черный шар или плакат «Купание запрещено».

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