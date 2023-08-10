Каждый третий житель Самары готов переоборудовать свою машину в электромобиль

Прокачать свой автомобиль готовы около 41% опрошенных жителей Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 41% жителей Самарской области не против переоборудовать собственный автомобиль и установить электродвигатель. Наибольший интерес наблюдается у молодых людей в возрасте 18-24 лет. Причиной такому желанию может служить низкая стоимость зарядки, экологичность и безопасность авто на электричестве. Таковы результаты исследования Группы Ренессанс страхование и платформы Авито Авто.

Около 33% опрошенных хотят таким переходом получить субсидии от государства и обнулить транспортный налог. Еще 14% просто привыкли к своей машине и не хотят новую, поэтому были бы рады перевести ее на электротопливо. Собственные средства в изменение устройства автомобиля хотят вкладывать не все самарцы. Только 2% респондентов готовы потратить внушительные суммы – от 500 тысяч до 1 млн – на внедрение электродвигателя.

Самарцы считают, что после установки электродвигателя самые надежные для эксплуатации: японские (60%), немецкие (48%) и корейские (44%) автомобили.

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